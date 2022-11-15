المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بيانا بخصوص مقابلة الجزائر – مالي
بمناسبة المقابلة الودية الدولية بين المنتخب الوطني ونظيره المالي، يوم الأربعاء 16/11/2022 على الساعة الثامنة والنصف (20:30)، بالمركب الأولمبي ميلود هدفي- وهران، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني البيان التالي:
تعلم المديرية العامة للأمن الوطني المناصرين عن الإجراءات التالية:
- فتح أبواب الملعب سيكون ابتداءً من الساعة منتصف النهار (12:00).
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على كل شخص لا يحوز على تذكرة مقتناة من المنصة الإلكترونية (تذكرتي) الامتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه.
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وجوب استظهار بطاقة الهوية والتذكرة.
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يجب أن تكون البيانات المدونة على التذكرة مطابقة لبطاقة الهوية.
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التذكرة صالحة لشخص واحد فقط، حتى بالنسبة للعائلات.
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تسخير تشكيل شرطي عبر كامل محيط الملعب، لتسهيل سير المركبات وتوجيه المناصرين الراجلين الحاملين للتذاكر.
تهيب المديرية العامة للأمن الوطني، بالمناصرين إلى ضرورة إتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن