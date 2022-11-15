المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بيانا بخصوص مقابلة الجزائر – مالي

15 نوفمبر، 2022

بمناسبة المقابلة الودية الدولية بين المنتخب الوطني ونظيره المالي، يوم الأربعاء 16/11/2022 على الساعة الثامنة والنصف (20:30)، بالمركب الأولمبي ميلود هدفي- وهران، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني البيان التالي:

تعلم المديرية العامة للأمن الوطني المناصرين عن الإجراءات التالية:

  • فتح أبواب الملعب سيكون ابتداءً من الساعة منتصف النهار (12:00).

  • على كل شخص لا يحوز على تذكرة مقتناة من المنصة الإلكترونية (تذكرتي) الامتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه.

  • وجوب استظهار بطاقة الهوية والتذكرة.

  • يجب أن تكون البيانات المدونة على التذكرة مطابقة لبطاقة الهوية.

  • التذكرة صالحة لشخص واحد فقط، حتى بالنسبة للعائلات.

  • تسخير تشكيل شرطي عبر كامل محيط الملعب، لتسهيل سير المركبات وتوجيه المناصرين الراجلين الحاملين للتذاكر.

تهيب المديرية العامة للأمن الوطني، بالمناصرين إلى ضرورة إتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن

 

15 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

انطلاق أول رحلة بحرية بين الجزائر ونابولي

23 يوليو، 2022

قضاء العاصمة يقرر تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات إلى 10 أكتوبر

19 سبتمبر، 2021

وزارة التربية تكشف الحجم الساعي للمواد الدراسية خلال رمضان

4 أبريل، 2021

وزير الخارجية يستقبل عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الجزائر

14 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: