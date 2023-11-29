ضبط أزيد من 14 قنطار من المخدرات المغربية

29 نوفمبر، 2023

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 55 تاجر مخدرات

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد أحبطت محاولات إدخال 14 قنطـــار و11 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 125884 قرص مهلوس.

في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، 191 شخصا وضبطت 22 مركبة و130 مولدا كهربائيا و70 مطرقة ضغط و16 جهاز للكشف عن المعادن و17 قنطار من خام الذهب والحجارة

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

رمزي أحمد توميات

29 نوفمبر، 2023

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