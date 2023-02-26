المحكمة العليا تلزم متعاملي الهاتف النقال بعدم إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال للزبائن

26 فبراير، 2023

ألزمت المحكمة العليا متعاملي الهاتف النقال بعدم إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها لدعم استعمالها لمدة اكثر من 03 أشهر، وجاء ذلك قي قرار أصدرته المحكمة بتاريخ 2020/1/19.

هذا وقد ذكرت المنظمة الجزائر لحماية المستهلك بنص القرار، حيث قالت في منشور لها أنه “لا يمكن لمتعاملي الهاتف النقال إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها، لعدم استعمالها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، اعتمادا على قرار مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصادر بعد تاريخ اقتنائه الشريحة”.

كما لفتت المنظمة إلى أن القرار صدر تطبيقا لمبدأ ان القانون لا يسري باثر رجعي.

رمزي أحمد توميات

26 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة الشؤون الدينية: تخصيص موضوع حفظ النفس بإحترام التدابير الوقائية في خطبة الجمعة المقبلة

18 نوفمبر، 2020

سيدي عمار: إن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة هو الأفعال وليس مجرد الأقوال

26 مايو، 2022

سي الهاشمي عصاد: “فعاليات تمنراست ستساهم من دون شك في تعزيز وشائج وأواصر التلاحم بين الشعب الجزائري”

9 يناير، 2022

رمطان لعمامرة يجتمع بوزراء خارجية جنوب إفريقيا، أنغولا وليبيا

1 فبراير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: