المحكمة العليا تلزم متعاملي الهاتف النقال بعدم إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال للزبائن

ألزمت المحكمة العليا متعاملي الهاتف النقال بعدم إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها لدعم استعمالها لمدة اكثر من 03 أشهر، وجاء ذلك قي قرار أصدرته المحكمة بتاريخ 2020/1/19.

هذا وقد ذكرت المنظمة الجزائر لحماية المستهلك بنص القرار، حيث قالت في منشور لها أنه “لا يمكن لمتعاملي الهاتف النقال إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها، لعدم استعمالها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، اعتمادا على قرار مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصادر بعد تاريخ اقتنائه الشريحة”.

كما لفتت المنظمة إلى أن القرار صدر تطبيقا لمبدأ ان القانون لا يسري باثر رجعي.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...