المحافظة السامية للأمازيغية تُثمّن مشاركتها في الندوة الوطنية لمديري التربية الوطنية

ثمّنت المحافظة السامية للأمازيغية مشاركتها في ندوة وطنية مخصصة للتربية الوطنية يومي 18 و 19 مارس 2023، واعتبرت هذا المسعى التشاركي هو تأكيد على المقاربة الجديدة و النيّرة و الجادة لوزير التربية الوطنية التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة في سبيل إنجاح عملية تدريس الأمازيغية و التكفل الأمثل بها عبر كامل التراب الوطني.

وأورد بيان للمحافظة السامية للأمازيغية أن الندوة الوطنية لمديري التربية الوطنية تطرقت إلى عدة ملفات ذات صلة بالقطاع و عملا بمخرجات الورشة الخاصة بمادة اللغة الأمازيغية التي أدرجت في هذه الفعاليات بحضور ممثلين عن المحافظة لأول مرة.

في سياق هذه الورشة، يضيف بيان المحافظة، تمّ إحصاء 48 ولاية معنية بتدريس المادة و تشخيص أهم الصعوبات التي تعترض تعميمها و كذا إقتراح الحلول المناسبة والتي ستُصاغ على إثرها تعليمة وزارية لتوضيح التدابير العملياتية و البيداغوجية المتعلقة بتدريس الأمازيغية قبل الدخول المدرسي 2023/ 2024 و هذا وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في قطاع التربية الوطنية إلى حين تجسيد مقترح المحافظة السامية للأمازيغية المتضمن تجانس القانون التوجيهي للمدرسة رقم 04 /08 المؤرخ في 23 يناير 2008 و أحكام دستور نوفمبر 2020 .

تأتي هذه الخطوة كثمرة ملموسة لتظافر الجهود بين المحافظة السامية للأمازيغية و وزارة التربية و الهادفة الى إثراء القاعدة الوطنية المشتركة للشخصية الجزائرية و غرس قيّم الوحدة و المواطنة التي من شأنها المساهمة في إيقاظ الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية وتعزيز التماسك الإجتماعي من خلال ترسيخ القيم المرتبطة بالإسلام والعروبة والأمازيغية، تضيف المحافظة السامية للأمازيغية في بيانها.

ش.ن

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