المحافظة السامية للأمازيغية تعلن عن انطلاق دروس تعليم الأمازيغية للكبار للسنة الدراسية 2022/2023

11 أكتوبر، 2022

أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية على انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2022-2023 المخصص لتعليم الأمازيغية لفئة الكبار والمدرج في سياق آلية محو الأمية و تعليم الكبار المتواجدة عبر عديد من ولايات الوطن.

وأفادت المحافظة في منشور لها على موقعها الرسمي أنّ عملية التسجيل في الأقسام الجديدة إنطلقت على مستوى مقر المحافظة السامية للأمازيغية، وتمّ تحديد يوم السبت 22 أكتوبر على الساعة التاسعة صباحا للشروع في استقبال المتمدرسين بالموازاة مع استمرار الأقسام القديمة.

وتذكّر المحافظة السامية للأمازيغية أن آلية تعليم الأمازيغية لفئة الكبار تدخل في موسمها السابع بمبادرة منها و هي ثمرة شراكة ناجحة مع الجمعية الجزائرية” اقرأ ” والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
ش.ن
11 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

أشغال لقاء الحكومة ولاة تنطلق هذا الأربعاء

12 أغسطس، 2020

مدير التجارة الخارجية يتوقع ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى 5 مليار دولار

5 سبتمبر، 2021

بريطانيا على اتصال مع المغرب وجبهة البوليساريو وتأمل استئناف العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة

22 سبتمبر، 2021

شيخي يؤكد: سيأتي اليوم الذي تعترف فيه فرنسا بجرائمها

8 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: