المحافظة السامية للأمازيغية تعلن عن انطلاق دروس تعليم الأمازيغية للكبار للسنة الدراسية 2022/2023

أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية على انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2022-2023 المخصص لتعليم الأمازيغية لفئة الكبار والمدرج في سياق آلية محو الأمية و تعليم الكبار المتواجدة عبر عديد من ولايات الوطن.

وأفادت المحافظة في منشور لها على موقعها الرسمي أنّ عملية التسجيل في الأقسام الجديدة إنطلقت على مستوى مقر المحافظة السامية للأمازيغية، وتمّ تحديد يوم السبت 22 أكتوبر على الساعة التاسعة صباحا للشروع في استقبال المتمدرسين بالموازاة مع استمرار الأقسام القديمة.