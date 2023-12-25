المجلس الشعبي الوطني يُثمّن قرار الرئيس تبون بالتأسيس لتقليد سنوي يخاطب فيه الأمة عبر ممثليها بالبرلمان بغرفتيه

ثمّن المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، اليوم، إرساء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتقليد سنوي يخاطب فيه الأمة عبر ممثليها في غرفتي البرلمان.

واعتبر المجلس الشعبي الوطني مبادرة جليلة وممارسة حميدة تحمل في طياتها مغزى عميقا ينم بحق عن إرادة رئيس الجمهورية، المتجددة في خلق مزيد من الفرص لتكريس توجه الدولة نحو بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته باعتبارها إحدى التزاماته الأربعة والخمسين.

كما أعرب المجلس الشعبي الوطني في بيانه، عن ارتياحه إلى ما أبرزه هذا التقليد من تكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وإلى الحكامة الرشيدة التي يتولى بها الرئيس عبد المجيد تبون، قيادة الجهود على شتى المستويات لتجسيد وتلبية تطلعات الشعب في كافة نواحي الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية.

و شدّد المجلس الشعبي الوطني، على أهمية محتوى الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية، أمام أعضاء غرفتي البرلمان وإطارات الأمة، و أكد مواصلته دعم جهوده الرامية لتعزيز المكتسبات المحققة في السنوات الأخيرة والاستمرار على نفس النهج نحو تحقيق مزيد من الإنجازات التي ستمكن الشعب الجزائري من أسباب الرفاهية، وتعزز مكانة الجزائر الرائدة في محيطها وبين سائر دول المعمورة.

وإلى جانب ذلك، لفت المجلس الشعبي الوطني باعتزاز إلى ما اشتمله خطاب رئيس الجمهورية هذا اليوم، من تأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة، وحرص على محاربة الفساد بكل أشكاله ومواصلة لجهود بناء نهضة اقتصادية تخلص الجزائر من الارتهان لعوائد النفط، وكذا ثبات في المواقف لاسيما إزاء القضايا التي تهم المنطقة والأمة.

كما اعتبر المجلس كل هذه المحاور بمثابة معالم وركائز لتوجيه المسار نحو الأهداف المسطرة، والثبات على النهج الذي شقّه الشهداء الأبرار لتظل الجزائر وفية لتضحياتها ومبادئها الإنسانية السامية.

شرف الدين عبد النور

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