 المجلس الشعبي الوطني ينظم يوما برلمانيا خارج ولاية الجزائر

نظمت يوم أمس، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة كمال بلخضر، رئيس اللجنة لدى المجلس الشعبي الوطني. وبالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بجامعة تيسمسيلت. يوما دراسيا تحت عنوان “المقاولاتية والشباب: رهانات الحكومة وتطلعات المجتمع”.

وحسب بيان للمجلس، يتضمن جدول الأعمال، كلمة ترحيبية لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، كمال بلخضر، يليها الافتتاح الرسمي للأشغال من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الذي سيلقي كلمة حول الموضوع.

كما يتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلات تتناول الموضوعات التالية: “الإطار القانوني للمقاولاتية في الجزائر”. “أنظمة تمويل المقاولاتية”، “آليات مرافقة المقاولاتية”.”أهمية المقاولاتية في مختلف القطاعات الاقتصادية”، “المقاولاتية بين الواقع الاقتصادي والرؤى السياسية”. “المقاولاتية وسيرورة العمل الحر في الجزائر”، و”دور وسائل الاعلام والاتصال في نشر الفكر المقاولاتي بين أفراد المجتمع”.

ووفقا للمصدر، فإنه عقب إجراء مناقشة عامة حول مجمل هذه الموضوعات سيرفع المشاركون جملة من التوصيات. تلخص أهم ما تم التوصل إليه وذلك قبل تكريم عدد من المشاركين في الأشغال.

كما تجدر الاشارة إلى أن هذا النشاط سيتزامن مع الأسبوع العالمي للمقاولاتية. الذي يحتفى به من 18 إلى 22 نوفمبر من كل عام.

ليديا كبيش

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