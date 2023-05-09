المجلس الشعبي الوطني ينظم يوما برلمانيا حول اليوم الوطني للذاكرة

9 مايو، 2023

من المنتظر أن ينظم المجلس الشعبي الوطني, غد الاربعاء, يوما برلمانيا بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة.

وجسب بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، يكون اليوم مرفوقا بمعرض للصور يقيمه المركز الوطني للأرشيف بالبهو الرئيسي لمقر المجلس.

وسيفتتح أشغال اليوم البرلماني الموسوم بـ “الذاكرة والوحدة الوطنية”. رئيس المجلس ابراهيم بوغالي. عبر كلمة سيلقيها بهذه المناسبة الوطنية، ليفسح المجال فيما بعد للاستماع إلى مداخلة. يقدمها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة والأرشيف الوطني, عبد المجيد شيخي

تليها مداخلة موضوعها “دور الفيلم الوثائقي في تبليغ الذاكرة ” من تقديم المخرج السعيد عولمي. الذي سيعرض عقب ذلك فيلما وثائقيا من إخراجه عنوانه ” شهود الذاكرة: كاليدونيا … المنفى الأبدي نموذجا”.

كما سيقدم الدكتور عضو اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بملف الذاكرة, الدكتور جمال يحياوي. مداخلة بعنوان ” الذاكرة والدولة الوطنية”. قبل أن يفسح المجال لمناقشة عامة, حسب بيان المجلس

ليديا كبيش

9 مايو، 2023

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