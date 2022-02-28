المجلس الشعبي الوطني: تنظيم دورة تكوينية حول إجراءات العمل التشريعي والبرلماني

28 فبراير، 2022

أعلن المجلس الشعبي الوطني، عن تنظيم دورة تكوينية ثانية تخصص لموضوع “إجراءات العمل التشريعي والبرلماني”، يوم الأربعاء المقبل، و ذلك تحت إشراف قاشي صليحة، نائب الرئيس المكلفة بالمهام المتعلقة بنشاطات الاتصال والثقافة والنشر والتكوين.

وحسب بيان للمجلس، فيتضمن جدول الأعمال مداخلتين، الأولى، يلقيها البروفيسور مسعود شيهوب، سيتعرض فيها لشرح الإجراءات التشريعية، انطلاقا من المراحل الأولى لإعداد النص التشريعي إلى غاية الصياغة الأخيرة.

في حين سيلقي المداخلة الثانية البروفيسور سليمة مسراتي، حيث ستقوم بشرح مفهوم آليات الرقابة، على غرارا الأسئلة الشفوية والكتابية ولجان التحقيق وغيرها، لإظهار دورها في تفعيل العمل البرلماني.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of خبير أمني: هذا هو سبب ارتفاع حجم التحديات الأمنية المتشعبة في منطقة شمال إفريقيا والساحل

خبير أمني: هذا هو سبب ارتفاع حجم التحديات الأمنية المتشعبة في منطقة شمال إفريقيا والساحل

29 مايو، 2021
Photo of وزير الداخلية يتحدث عن إعادة ترسيم الحدود بين ورقلة وتمنراست وإليزي

وزير الداخلية يتحدث عن إعادة ترسيم الحدود بين ورقلة وتمنراست وإليزي

28 يناير، 2021

الوكالة الوطنية للنفايات تحصي رمي 8 ملايين خبزة في الحاويات خلال شهر رمضان

15 مايو، 2021
Photo of إعادة فتح جامع الجزائر أمام المصلين قريبا

إعادة فتح جامع الجزائر أمام المصلين قريبا

29 ديسمبر، 2020
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: