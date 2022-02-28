المجلس الشعبي الوطني: تنظيم دورة تكوينية حول إجراءات العمل التشريعي والبرلماني

أعلن المجلس الشعبي الوطني، عن تنظيم دورة تكوينية ثانية تخصص لموضوع “إجراءات العمل التشريعي والبرلماني”، يوم الأربعاء المقبل، و ذلك تحت إشراف قاشي صليحة، نائب الرئيس المكلفة بالمهام المتعلقة بنشاطات الاتصال والثقافة والنشر والتكوين.

وحسب بيان للمجلس، فيتضمن جدول الأعمال مداخلتين، الأولى، يلقيها البروفيسور مسعود شيهوب، سيتعرض فيها لشرح الإجراءات التشريعية، انطلاقا من المراحل الأولى لإعداد النص التشريعي إلى غاية الصياغة الأخيرة.

في حين سيلقي المداخلة الثانية البروفيسور سليمة مسراتي، حيث ستقوم بشرح مفهوم آليات الرقابة، على غرارا الأسئلة الشفوية والكتابية ولجان التحقيق وغيرها، لإظهار دورها في تفعيل العمل البرلماني.

رمزي أحمد توميات

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