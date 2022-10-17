المجلس الرئاسي الليبي: قمة الجزائر فرصة لإنهاء الانقسام في ليبيا

يتطلع المجلس الرئاسي الليبي، بتفاؤل إلى القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر القادم بالجزائر لإنهاء حالة الانقسام داخل البيت الليبي من جهة وعلى المستوى الإقليمي والعربي من جهة أخرى.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن المجلس يتطلع بكل تفاؤل إلى القمة العربية بالجزائر، ملفتا أن الليبيين يعلمون أن الرئيس تبون هو الوحيد الذي يحاول ان ينصف ليبيا والشعب الليبي دون التدخل في شؤونها الداخلية، وإنما بالالتزام بالحياد ومواصلة دعم كافة الأطراف.

وأضاف الكوني بالقول:” ليبيا تعول كثيرا على الرئيس تبون وكلها أمل في أن يتمكن من إيجاد مخرج للأزمة الليبية من خلال هذا الموعد العربي الحاسم ونأمل في أن يتمكن القادة في هذا اللقاء من تجاوز حالة الانقسام الذي يعرفه الموقف العربي حول الملف الليبي”.

وأبرز ذات المتحدث، المبادئ الأساسية التي تتعامل بها الدبلوماسية الجزائرية مع مختلف الأزمات، والتي تواصل مد يدها لتحقيق المصالحة في ليبيا بكل حيادية مع دعمها لكافة الأطراف.

كما تابع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي قائلا :“تدفعنا لأن ننظر إلى القمة بأنها قد تخرجنا من الانقسام الإقليمي والعربي وحتى الليبي”.

ليديا كبيش