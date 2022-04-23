توفي يوم أمس الجمعة عضو جيش التحرير الوطني المجاهد، سعدي الهادي، عن عمر ناهز 82 سنة، حسبما أعلنت عنه وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقالت الوزارة أن :”المجاهد سعدي كان منتميا إلى الولاية الأولى التاريخية بالأوراس، حيث خاض فيها العديد من المعارك، أين برهن عن حنكته و شجاعته و قدرته على إلحاق خسائر بالغة في صفوف العدو، حيث شارك في العديد من المعارك أهمها معركة الجرف الشهيرة ومعركة الزاوية”.

وتقدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة بتعازيه الخالصة ومواساته لأسرة الفقيد راجيا من الباري جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

رمزي أحمد توميات

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