اللواء بن مداح يشرف على تفتيش الفرقاطة المدمر

11 أبريل، 2022

أشرف يوم أمس قائد القوات البحرية، اللواء محفوظ بن مداح، على مراسم تفتيش الفرقاطة “المدمر” رقم المتن 911، على مستوى الرصيف الشمالي للأميرالية، بمقر قيادة القوات البحرية “الشهيد سويداني بوجمعة”.

و وفقا لبيان لوزارة الدفاع الوطني فقد تمت هذه المراسم عقب مشاركة الفرقاطة، في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي “DIMDEX2022 للدفاع البحري” بدولة قطر.

وتابع قائد القوات البحرية تعرضا قدمه قائد المهمة حول مجريات مشاركة الفرقاطة “المدمر”، خلال هذه الطبعة أين ٢من جهودهم المبذولة خلال هذه المشاركة وتشريفهم للبحرية الجزائرية بصفة خاصة، وللجيش الوطني الشعبي بصفة عامة.

رمزي أحمد توميات

11 أبريل، 2022

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