اللواء بخوش: الجمارك تتجه الى تعزيز آليات الرقابة لتحسين مناخ الاستثمار

25 يناير، 2024

كشف اليوم الخميس المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن الجمارك تتجه من خلال تجسيد الإصلاحات لا سيما نظام تسيير قائم الى تعزيز آليات الرقابة لتحسين مناخ الاستثمار.

وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي أقيم بفندق الجيش بنني مسوس، أين أفاد أنه تم تدشين نظام معلوماتي في ديسمبر 2023 ببنية تحتية محكمة تساهم في تقديم خدمات رقمية عالمية مما سيساعد كذلك في استقطاب الشركاء.

واوضح اللواء بخوش أن الجهاز يعتمد على منظومة تكوينية متكاملة ناهيك عن برامج رسكلة وتكوين متواصل، واستخص بأن “الجمارك الجزائرية لتكون قطب للتكوين الجمركي خصوصا في تكوين الضباط الاجانب”.

رمزي أحمد توميات

25 يناير، 2024

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