اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية تعلن أن ليلة ترقب هلال شهر رمضان المعظم سيكون يوم الأربعاء

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانا تعلم فيه اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية كافة المواطنين أن موعد ليلة ترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1444هـ / 2023م، سيكون يوم الأربعاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 22 مارس 2023م.

وإحياء لهذه السُّنَّة المباركة، ستعقد ندوة خاصة ابتداء من صلاة المغرب، بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي، المحمدية – الجزائر، وستبث عبر وسائل الإعلام، يضيف البيان.

وجاء في بيان الوزارة “نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه”.

رمضان كريم وكل عام والأمة الإسلامية بخير.

ش.ن

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