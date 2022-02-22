اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تدعو لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير

دعا رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، و عضو التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، الدكتور سعيد العياشي، إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية

وأفاد العياشي في ندوة صحفية توجت اجتماع المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن القضية الصحراوية تستفيد من دعم الدول و الحكومات على الساحة الدولية، ما يؤكد على مشروعية حق الشعب الصحراوي في المطالبة بحقه في تقرير المصير .

وأضاف ذات المتحدث، قائلا :”و إلى جانب دعم الحكومات و الدول، هناك دعم آخر له أهميته الكبيرة، إذ لابد للشعوب و المجتمع المدني أن يرافق الشعب الصحراوي في نضاله من أجل انتزاع حقوقه المشروعة”،

وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة أن الحركة الدولية تلتزم بالدفاع عن تطبيق القانون الدولي، و تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الذي يؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، بما فيها الشعب الصحراوي”

و أبرز في هذا الإطار دور الجزائر الفعال في الحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن الحركة تشتغل على 4 محاور، لدعم نضال الشعب الصحراوي وهي السياسة و الإعلام، حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين، الثروات الطبيعية، و بناء الدولة الصحراوية.

كما شددعلى دور و أهمية الإعلام في الإضطلاع بهذه المحاور، و التحسيس و التعريف بحقيقة القضية الصحراوية ، و إيصال رسالة الشعب الصحراوي إلى العالم، والرد على هجمات المغرب، التي يستفيد من دعم اللوبي الصهيوني في الترويج لمغالطاته، رغم أن كل القوانين تؤكد أن لا سيادة لنظام المخزن على الصحراء الغربية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...