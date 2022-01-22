اللجنة البرلمانية تحضر تقريرا مفصلا حول ندرة المواد الاستهلاكية

22 يناير، 2022
أعلن المجلس الشعبي الوطني، أن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس، برئاسة النائب سعدي محلبي، تستعد لتحضير تقرير مفصل حول ندرة المواد الاستهلاكية.
و أنهت اللجنة زيارتها الميدانية إلى أدرار أمس التي جاءت  قصد التقصي حول ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تفقدت العديد من المحلات إلى جانب الاستماع إلى انشغالات التجار .
وحسب ذات المصدر فقد عاينت اللجنة بعض المحلات ببلدية تيمنطيط، كما قامت بزيارة بعض الفلاحين بمناطق تبعد عن عاصمة البلدية بـ 12 كم ، حيث تعاني مستثمراتهم من مشكل السقي بالطريقة التقليدية.
كما كشفت اللجنة أن جولتها التي باشرتها منذ 18 جانفي إلى الجنوب الكبير مكنت من الاطلاع على أسباب ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والاستماع إلى انشغالات المواطنين والتجار.
رمزي أحمد توميات

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