القمة العربية: بوسليماني يدعو الصحفيين الجزائريين لإبراز صورة مشرفة عن بلدهم

27 أكتوبر، 2022

أفاد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال الوفود الإعلامية المكلفة بتغطية أشغال القمة العربية بالجزائر والتي ستكون لأول مرة قمة بدون ورق.

وأكد بوسليماني في تصريح للتلفزيون الجزائري، أنه تم توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لصالح الصحفيين الذين سيقومون بتغطية أشغال القمة العربية بهدف تسهيل مهمتهم الإعلامية.

وأوضح ذات المتحدث، أن ممثلي عدة وزارات سيرافقون الوفود الإعلامية الأجنبية، ابتداء من لحظة وصولهم إلى مطار الجزائر الدولي. سواء تعلق الأمر بالصحافة المعتمدة بالجزائر أو المبعوثين الخاصين أو الصحفيين الذين سيرافقون الوفود الرسمية.

كما كشف وزير الاتصال أنه تم توفير فنادق خاصة لإيوائهم وكذا وسائل النقل من مقر إقامتهم إلى المركز الدولي للمؤتمرات الذي سيحتضن أشغال القمة، كما سيستفيد الصحفيون الجزائريون بدورهم من خدمة النقل انطلاقا من نقاط محددة.

ولفت نفس المسؤول الى أنه سيكون بمقدور الصحفيين متابعة مجريات القمة العربية على المباشر انطلاقا من شاشات عملاقة سيتم نصبها على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات.

كما وجه بوسليماني رسالة للصحفيين الجزائريين، أبرز من خلالها الدور المنوط بهم في إنجاح هذه القمة، مضيفا بالقول: “نحتاج إلى إبراز الصورة الحقيقية المشرفة للجزائر في الخارج”.

ليديا كبيش

27 أكتوبر، 2022

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