القضية الفلسطينية…المجلس الشعبي الوطني يُقدم مساعدات إلى الشعب الفلسطيني

استقبل المخزن المركزي للهلال الأحمر الجزائري بالبليدة، مساعدات إنسانية، مقدمة من طرف المجلس الشعبي الوطني لفائدة الشعب الفلسطيني حسب بيان للهلال الأحمر الجزائري على صفحته في فايسبوك

ووفقا للمصدر، تتمثل هذه المساعدات في حليب أطفال ومستلزمات طبية مختلفة، حيث أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، على هذه العملية، وتنقل إلى مقر المخزن، بالبليدة.

كما شهدت العملية حضور رؤساء المجموعات البرلمانية، ونواب المجلس الشعبي الوطني، ووالي ولاية البليدة إبراهيم أوشان. وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة إبتسام حملاوي.

ليديا كبيش

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