القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة بإن قزام

تمكنت اليوم السبت، مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر كمين محكم في عملية نوعية قرب شريطنا الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة، من القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين وتوقيفهما.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم استرجاع أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى تمثلت في أربعة عربات من نوع طويوطا ستايشن (محروقة)، ثلاثة رشاشات ثقيلة من نوع 12.7 ملم (محروقة)، رشاش من نوع FMPK (محروق).

بالإضافة إلى ستة أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف PMAK (محروقة)، سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف PMAK (حالة جيدة)، سلاح رشاش مجهول النوع (محروق)، قاذف صاروخي من نوعRPG-7 (محروق)، بندقية قناصة (01) من نوع SVD (محروقة)، هاتف من نوع ثريا، اثنين هواتف نقالة ذكية، اثنين هواتف نقالة.

وتأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على حماية حدودنا، وتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.

رمزي أحمد توميات

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