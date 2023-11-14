القسام تعلن قتل 9 جنود صهيونيين و تدمير دبابات وآليات لقوات الاحتلال في غزة

14 نوفمبر، 2023
"القسام" تعلن تدمير 8 آليات صهيونية في قطاع غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أنها قتلت 9 جنود صهيونيين، ودمرت دبابات وآليات لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وذلك وسط معارك ضارية في محاور عدة.

وقالت “القسام” في بيانها، إنها “أجهزت على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة”، مضيفة أنها استهدفت ناقلة جند ودبابة في المنطقة نفسها، مؤكدة أن النيران اشتعلت فيهما.

كما أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على جنديين صهيونيين من مسافة الصفر، وأصابت 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

و أعلنت الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها نفذت اليوم سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني، في محاور القتال بمدينة غزة، وفي المنطقتين الوسطى والشمالية.

و أكدت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية خاصة كانت متحصنة في مبنى شمال غزة، وأخرى متحصنة في مبنى جنوب غرب غزة، بواسطة قذاف مضادة للأفراد من نوع “تي بي جي”.

شرف الدين عبد النور

14 نوفمبر، 2023

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