“القسام” تعلن تصدّيها لتوغّل قوّات الاحتلال شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأحد 29 أكتوبر، أن قوة تابعة لها تسللت خلف قوات الاحتلال الصهيوني متوغلة، واشتبكت معها في شمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

و قالت كتائب القسام في بيان لها، “مجاهدو القسام يباغتون القوات (الإسرائيلية) المتوغلة شمال غربي بيت لاهيا (شمال) بعد تسللهم خلف خطوطهم والتحامهم بقوات العدو، واشتباكهم معها”.

في وقت سابقٍ اليوم الأحد، قالت “القسام” في بيان آخر حسب مصادر إعلامية: “يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غربي بيت لاهيا”، وأضافت أن مقاتليها “خاضوا معها (القوات) اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف الياسين 510 الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص”.

كما أشارت كتائب القسام أيضاً، إلى أن “العدو اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية”.

شرف الدين عبد النور

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