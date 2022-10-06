القبض على ثلاثة 03 إرهابيين وعنصر دعم ببرج باجي مختار

تمكّنت المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يوم أمس الأربعاء 05 أكتوبر 2022، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على ثلاثة 03 إرهابيين كانوا ينشطون في منطقة الساحل.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الأمر يتعلق بـكل من العربي لادمي محمد، المكنى “طلحة”، ولنصاري عبد الله، المكنى “أسامة” والعربي لادمي على، المكنى “صهيب”. كما تم خلال هذه العملية توقيف عنصر (01) دعم وإسناد، ويتعلق الأمر بالمسمى ولد بكاي سيد أحمد، المكنى “زازا” بالإضافة إلى حجز سيارتين (02) نفعيتين.

تأتي هذه العملية، التي تدخل في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، لتؤكد، مرة أخرى، عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وقطع دابر كل أشكال الدعم والإشادة بالجماعات الإرهابية.

ش.ن

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