الفريق شنقريحة يعزي عائلة الفقيد المجاهد عثمان بلوزداد

13 يناير، 2022

بعث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, يوم الأربعاء, ببرقية تعزية الى عائلة المجاهد عثمان بلوزداد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 92 سنة, أشاد فيها بخصال الفقيد الذي يعد من “أحد مخططي تفجير ثورة أول نوفمبر الخالدة”.

حيت جاء في البرقية “على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المجاهد عثمان بلوزداد آخر أعضاء مجموعة 22 التاريخية ، يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،أصالة عن نفسه وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأخلص التعازي وأسمى عبارات المواساة لعائلة الفقيد”.

و أكد الفريق شنقريحة ان “المجاهد الرمز عثمان بلوزداد أحد مخططي تفجير ثورة أول نوفمبر الخالدة يعد من بين الرموز التي تركت بصمتها في تاريخ الجزائر المعاصر ونذرت كل حياتها لأجل الوطن”. “رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه جميل الصبر و السلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ش.ن

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