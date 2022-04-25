أشاد اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، بالنتائج الباهرة التي ما فتئ يحققها الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد جاء ذلك في كلمة توجيهية للفريق شنقريحة على هامش زيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الفرقة الأولى المدرعة بالناحية الخامسة.

وقال ذات المتحدث: “أشيد وأنوه بالنتائج الباهرة التي ما فتئ يحققها الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب. لاسيما العملية النوعية التي قام بها أفرادنا البواسل في القطاع العسكري سكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة. والتي أسفرت عن القضاء على عدد معتبر من الإرهابيين وإلقاء القبض على آخرين”.

رمزي أحمد توميات

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