الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين للقفز المظلي بالقاعدة العسكرية لعين وسارة

8 مايو، 2022

أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ تمرين للقفز المظلي الرياضي. بالقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن التمرين قام بتنفيذه أعضاء الفريق الوطني العسكري رجال وسيدات الاختصاص.

كما سيشرف الفريق السعيد شنقريحة على التدريب النهائي للعرض الجوي. المتعلق بالاستعراض العسكري المقرر تنظيمه في إطار الاحتفاء بالذكرى الستين لعيد الاستقلال.

رمزي أحمد توميات

8 مايو، 2022

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