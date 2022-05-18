يقوم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بداية من اليوم الأربعاء، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، يعقد الفريق شنقريحة لقاء توجيهيا مع مستخدمي الناحية العسكرية، ويشرف على تنفيذ تمرير تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية على مستوى الفرقة الأولى المدرعة.

وأكد، الفريق شنقريحة أن الشعب الجزائري الموحد، قد تفطن لخلفيات وأبعاد مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن، وأن الشعب الموحد استطاع أن يتفادى بحكمة وبصيرة كافة المناورات التي تستهدف نشر الفوضى في البلاد خدمة لأجهزة مشبوهة.

كما شدد الفريق على أن النتائج المحققة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب عبر كافة النواحي العسكرية، والتصدي الصارم لكل محاولات تسليحه، تمويله وتموينه، هي نتائج تشهد جميعها على حجم الجهود المخلصة للوطن، التي ما فتأ يبذله الجيش الوطني الشعبي، بتوجيه من رئيس الجمهورية قائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وأسدى رئيس أركان الجيش توجيهات للفرقة الأولى المدرعة، بضرورة مواصلة الجهود والتحضير القتالي بكل جدية وصرامة.

ليديا كبيش

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