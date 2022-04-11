الفريق شنقريحة: لا نشك إطلاقا في قدرات بلادنا على اجتياز إمتحان التكيف بنجاح

11 أبريل، 2022

شرع اليوم الإثنين، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، تدخل في إطار الحرص الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العليا للجيش لتكريس أسلوب الحوار والتواصل

وأورد الفريق شنقريحة أن :”التحولات الجيوسياسية العميقة والتحديات الأمنية المعقدة ما هي إلا بداية لتغيرات كبرى قادمة سيكون لها تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء”

وقال رئيس أركان الجيش: “لا نشك إطلاقا في قدرات بلادنا على اجتياز إمتحان التكيف بنجاح، لا سيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني وتحقيق مزيد من الأمن الغذائي”

وأضاف الفريق شنقريحة بالقول: “سأحرص على مواصلة فتح أبوب التنافس الشريف على مصرعيه بين صفوة إطارات الجيش حيث لا يكون البقاء إلا للأقدر والأصلح والأجدر”.

محمد.ك

11 أبريل، 2022

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