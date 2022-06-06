يقوم اليوم الإثنين، الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، حسبما أفادت به وزارة الدفاع في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، سيعقد الفريق شنقريحة، لقاء توجيهيا مع مستخدمي الناحية العسكرية الثالثة، كما سيشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية على مستوى القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف.

وأكد رئيس أركان الجيش على أن التحول العميق لأنماط الحروب الحديثة. قد أبرز بشكل قطعي أن تحقيق النصر في المعركة لا يتوقف فقط على نوعية السلاح ومنظوماته المتطورة التي تحوز عليها الجيوش، بل يتوقف أيضا على ذهنية المقاتل ونوعية تكوينه ومستوى تحضيره البدني والنفسي.

وقال الفريق شنقريحة، ان :”الجيش الجزائري يحوز على مورد بشري متفرد يملك من الخصائص”، مبرزا أن القيادة العليا للجيش حرصت طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الاعتماد على مبدأ الاستثمار المربح في هذا العنصر البشري.

رمزي أحمد توميات

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