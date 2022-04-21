شرع اليوم الخميس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البرية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق شنقريحة في كلمة له إن :” الجيش الوطني الشعبي يتجه نحو تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية التي من شأنها رفع تحديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل”.

وأكد ذات المتحدث على عزم الجيش الوطني الشعبي تجسيد البرنامج على أرض الواقع والذي ينبثق من قناعة راسخة أن الجزائر أكبر من مجرد رقعة جغرافية وإنمـا هي وجود حضاري ضاربة جذورها في أعماق التاريخ وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها لأن عقيدته دفاعية بالأساس.

وقال رئيس أركان الجيش:” أن الجزائر ستعرف في حال تطلب الأمر كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية والشعبية وسيادتها الوطنية، وستواصل بخطى ثابتة مسارها المظفر ومشروعها الأصيل وهـو أن تكون كما تريد هي بنفسها كما لا يراد لها أن تكون”.

وأشاد الفريق شنقريحة، بالمواقف الثابتة التي قال إنها “لم ولن تعجب بعض الجهات المتربصة وأن محاولات الابتزاز والزعزعة والاستنزاف التي تتعرض لها إنما تستهدف تعطيل مؤهلاتها وتجميد ثوابت قوتها الذاتية”.

كما أبرز رئيس أركان الجيش أن مؤهلاتها -الجزائر- ترشحها ليس للاستقرار والإزدهار فحسب بل لاحتلال موقع هام على الخريطة الجهوية وتمنحها هامشا معتبرا على الصعيد الدولي.

ولتحقيق ذلك، اعتبر ذات المتحدث أن الرهان الحقيقي يبدأ من بناء مؤسسات صلبة ومتينة تستطيع أن تدرك بسرعة المطالب الحقيقية للمجتمع وقادرة على توجيه حركيته الطبيعية وتنظيمها.

رمزي أحمد توميات

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