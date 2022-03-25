إستقبل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ديمتري شوڨاييف، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا.

جرى الاستقبال بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، بحضور ضباط الألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني ووزارة الدفاع الوطني. بالاضافة كذلك الى سفير روسيا بالجزائر، وكذا أعضاء الوفد الروسي، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أنه إستقبل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة اليوم الجمعة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ديمتري شوڨاييف، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، وذلك بحضور ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر وكذا أعضاء الوفد الروسي.

وجاء هذا اللقاء في ختام الزيارة التي يقوم بها الوفد الروسي للجزائر في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 مارس 2022. لحضور أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية. المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقد يوم أمس 24 مارس 2022، بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى، حسب ذات البيان.

كما أجرى الطرفان خلال هذا اللقاء، محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي الختام، تبادل الطرفان هدايا رمزية.

ش.ن

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