الفريق أول شنڨريحة يكشف عن أسباب انشغال القيادة العليا للجيش بترقية الصناعات العسكرية

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة. بزيارة عمل وتفتيش إلى مجموعة ترقية الصناعة الميكانيكية بعين سمارة، قسنطينة وبعض مؤسسات الصناعات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء نور الدين حمبلي، قائد الناحية العسكرية الخامسة واللواء سليم ڨريد. مدير الصناعات العسكرية، التقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي مجموعة ترقية الصناعة الميكانيكية. ألقى كلمة توجيهية، تابعها أفراد المؤسسات الصناعية المتواجدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة عبر تقنية التحاضر عن بعد.

و أكّد شنقريحة أن القيادة العليا تسعى دوما إلى ترقية الصناعات العسكرية بمختلف فروعها وتخصصاتها. وتحرص على تحقيق القدرة على التكفل الذاتي بمهمة تطوير وصناعة عتاد وتجهيزات الجيش الوطني الشعبي. بما يسمح بالاعتماد على النفس في هذا المجال الحساس.

وقال الفريق أول شنقريحة “إنه لا يخفى عليكم، بأن انشغال القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. المتمثل في الترقية المستمرة لمستويات الصناعات العسكرية بمختلف فروعها. هو انشغال دائــم ينبغي أن يتبناه الجميع، لاسيما العاملين في قطاع التصنيع العسكري والبحث والتطوير، بمختلف فروعه وتخصصاته”.

وأضاف ذات المتحدث“هذه الجهود التي نحرص، بتوجيه من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. على أن تحقق القدرة على التكفل الذاتي بمهمة تطوير وصناعة عتاد وتجهيزات الجيش الوطني الشعبي. بما يسمح بالرفع من قدراته العملياتـية وتحسين مردوديته الميدانية. وتقليص بالتالي التبعية للخارج من خلال الاعتماد على النفس في هذا المجال الحساس”.

وأضاف الفريق أول أنّه بفضل الجهود المخلصة تحققت كل هذه الإنجازات. على مستوى جميع مكونات الصناعة العسكرية وتجمعت لدى الجيش الوطني الشعبي معالم. ومؤشرات الجيش الناجح والقوي، الذي يفتخر بالمهام العظيمة الموكلة إليه:

كما قام الفريق أول بتفقد وتفتيش مختلف ورشات مجموعة ترقية الصناعة الميكانيكية. وعدد من المؤسسات الصناعية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

رمزي أحمد توميات

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