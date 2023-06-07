الفريق أول شنقريحة يهنئ رئيس الجمهورية على إنتخاب الجزائر بعضوية مجلس الأمن

7 يونيو، 2023

هنأ اليوم الأربعاء الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إنتخاب الجزائر بعضوية مجلس الامن الدولي.

وجاء ذلك، في كلمة للفريق أول، بالملتقى الوطني حول الأمن السيبراني الموسوم بالإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل جزائر صامدة سيبرانيا.

وقدم الفريق أول في كلمته، تعانيه لرئيس الجمهورية، على الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته الجزائر بانتخابها وبالاغلبية الساحقة عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي

رمزي أحمد توميات

7 يونيو، 2023

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