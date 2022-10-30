الفريق أول شنقريحة يشرف على حفل تقليد الرتب والأوسمة

الفريق أول شنقريحة يشرف على حفل تقليد الرتب والأوسمة

أشرف اليوم الأحد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة على حفل تقليد الرتب وإسناد الأوسمة لعدد من إطارات القطاع بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 68 للثورة التحريرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أعرب شنقريحة عن سعادته بالإشراف على هذه المراسم التي تمثل تقليدا راسخا مقدما تهانيه الخالصة لكافة المستخدمين المرقين والذين أسندت لهم الأوسمة.

و تقدم الفريق الأول باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لكافة المرقين ,الذين أسندت لهم الأوسمة أحر التهاني.

وأورد رئيس أركان الجيش: “كما لا يفوتني أن أتوجه إليكم في غمرة الاحتفال بالذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية بأخلص التهاني بهذه المناسبة الخالدة التي تبعث في نفوسنا أسمى مشاعر الفخر بمآثر الأجداد وتحفز على التحلي بأرقى معاني التضحية من أجل الوطن.”.

كما أردف شنقريحة بالقول: “وهي فرصة نؤدي من خلالها واجب العرفان لأبطال الجزائر الذين حافظوا على العهد ونستخلص منها العبر والقيم السامية التي ينبغي التمسك بها”.

وتابع الفريق أول قائلا :”ونجدد بمناسبة ذكرى نوفمبر الخالدة العهد الذي قطعناه أمام الشهداء ونترحم بخشوع وإكبار على الذين وفوا بالعهد مع الله والوطن”

رمزي أحمد توميات

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