الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين بالذخيرة الحية في تندوف

الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين بالذخيرة الحية في تندوف

أشرف الفريق أول، السعيد شنقريحة، على تمرين بالذخيرة الحية، بالقطاع العملياتي الجنوبي، في تندوف حسب ما أفاد به بيـان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا للمصدر فقد قامت بتنفيذ التمرين الوحدات العضوية للواء التاسع المدرع. مدعومة بوحدات من القوات البرية والجوية بما فيها حوامات الاسناد الناري.

وأكدت مجريات التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة. لاسيما في مجال التحكم الجيد للأطقم في مختلف الاسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.

في حين أكد التنفيذ الناجح للتمرين التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها مختلف مكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

ليديا كبيش

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