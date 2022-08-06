الفريق أول شنقريحة يشرف على تدشين وحدة تحييد الذخيرة بالناحية العسكرية الأولى

أشرف اليوم السبت، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة،، على تدشين وحدة تحييد الذخيرة بالناحية العسكرية الأولى بالجلفة.

وقال شتقريحة في كلمة له بالمناسبة، :“أعبر عن سعادتي الكبيرة بالإشراف على تشدين وحدة جديدة تضاف لسسلة المؤسسات الإنتاجية لمؤسسات الجيش وهي: وحدة تحييد الذخيرة”.

وفي السياق، أكد الفريق أول، على أن الوحدة الجديدة ستشكل لبنة أخرى من لبنات النسيج الصناعي لمؤسسات الجيش الذي وصفه بالطموح والواعد، موضحا أن الخطوة جاءت تماشيا مع النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز.

وأضاف رئيس أركان الجيش قائلا:“سعينا لتجسيد هذا التوجه بخلق التكامل المطلوب بين مختلف وحدات الجيش باستحداث فروع إنتاجية جديدة تسهم في المجهود الصناعي للجيش والتمويل لمؤسساتنا الأخرى”.

ليديا كبيش

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