الفريق أول شنقريحة يشارك في اليوم الثاني من معرض الدفاع في البرازيل

12 أبريل، 2023

شارك اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. في اليوم الثاني من معرض الدفاع والأمن المنظم في البرازيل.

وحسب بيان من وزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق أول شنقريحة مثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في فعاليات الطبعة الـ13 من معرض الدفاع والأمن (2023-LAAD).

ويعد المعرض الأكبر في أمريكا اللاتينية في مجال الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع. وتشارك فيه أزيد من 80 دولة وأكثر من 340 شركة متخصصة في إنتاج الأسلحة.

كما تحادث الفريق أول شنڨريحة على هامش حفل الإفتتاح مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للملكة العربية السعودية الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي. حيث تطرقا إلى سبل تعزيز مجالات التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.

في حين، تأتي الزيارة، بدعوة من اللواء “روي شاغاس ميسكيتا” أمين منتجات الدفاع البرازيلي، يضيف ذات البيان

كما تندرج الزيارة، في إطار تعزيز التعاون بين الجيش والقوات المسلحة البرازيلية. وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الإهتمام المشترك.

رمزي أحمد توميات

12 أبريل، 2023

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