الفريق أول شنقريحة يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره البرازيلي

الفريق أول شنقريحة يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره البرازيلي

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة من قبل وزير دفاع جمهورية البرازيل الاتحادية السيد جوزيه موسيو مونتيرو، وذلك في اليوم الثالث من زيارته إلى البرازيل و التي يشارك فيها في معرض (LAAD-2023) للدفاع والأمن.

خلال هذا اللقاء سلم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لوزير الدفاع البرازيلي رسالة خطية من قبل عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني موجهة لنظيره لولا داسليفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية مبلغا إياه تحياته الشخصية و لكافة الشعب البرازيلي.

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا للديناميكية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات وبالأخص في مجال التعاون العسكري.

كما أكد أن حضوره لمعرض (LAAD-2023) دليل على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير تعاونها العسكري مع احد بلدان البريكس المتمثل في البرازيل من اجل إقامة تبادل صريح و براغماتي بخصوص إرساء تعاون عسكري جزائري برازيلي واعد و مثمر لكلا البلدين.

رمزي أحمد توميات

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