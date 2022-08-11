الفريق أول شنقريحة يسدي توجيهاته لإنجاح تظاهرة المسابقة العسكرية الدولية

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد عاين الفريق أول، آخر التحضيرات المتعلقة بالمسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا-2022”. المزمع تنظيمها ببلادنا خلال الفترة من 15 إلى 27 أوت الجاري.

و أشرف رئيس أركان الجيش، على تدشين بعض المرافق المنشآتية الجديدة، كما استمع إلى عرض قدمه اللواء قائد القوات البرية، المشرف العام على تنظيم المسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا-2022”، تضمن شروحات وافية لمختلف الجوانب التنظيمية الخاصة بهذا الحدث الرياضي الهام.

وأسدى، بالمناسبة، جملة من التوجيهات للجنة التنظيم، تتعلق خصوصا بضرورة توفير كافة الوسائل البشرية والمادية والظروف الملائمة الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة الدولية.

كما تنقل الفريق أول إلى المركب الجهوي للرياضة العسكرية بالبليدة. أين حضر التدريبات النهائية الخاصة بمراسم الافتتاح. وتابع عن كثب مجمل العروض المبرمجة، ليشرف، بعد ذلك، بالنادي الجهوي للجيش بالبليدة، على افتتاح صالون عسكري تاريخي وثقافي لفائدة الجمهور.

وعقب ذلك، أشرف الفريق أول، مرفوقا بمدير الخدمة الوطنية، على مراسم تدشين مقر المديرية الجهوية للخدمة الوطنية. حيث عاين مختلف المصالح والمكاتب التابعة لها، كما أشرف ايضا رفقة مدير المصلحة الاجتماعية، على تدشين نادي الموقع للجيش بالبليدة، حيث زار مختلف المرافق التابعة له.

بهذه المناسبة، شدد رئيس أركان الجيش، على ضرورة السهر على المحافظة على هذا المكسب الهام.

رمزي أحمد توميات

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