الفريق أول شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

الفريق أول شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا ديميتري شوغاييف

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد حضر اللقاء قادة القوات، رؤساء الدوائر ومديرون مركزيون بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الوفد الروسي

كما تناول اللقاء حالة تقدم التعاون العسكري والتقني بين البلدين إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المشترك، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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