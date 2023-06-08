الفريق أول شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

8 يونيو، 2023

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا ديميتري شوغاييف

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد حضر اللقاء قادة القوات، رؤساء الدوائر ومديرون مركزيون بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الوفد الروسي

كما تناول اللقاء حالة تقدم التعاون العسكري والتقني بين البلدين إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المشترك، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

8 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

مجاهد: مواقف الجزائر دائما مع الحق وقضية الصحراء الغربية كشفت لها الحليف والشريك والعدو

16 نوفمبر، 2020

الصحراء الغربية: الوزير بلينكن يشدد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات السياسية

30 مارس، 2021

تنظيم سلسلة معارض لوثائق وصور حول الدول العربية

9 أكتوبر، 2022

مشروع قانون الحق النقابي على طاولة المجلس الشعبي الوطني

27 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: