الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة أركان حكومة الوحدة الوطنية الليبية

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة أركان حكومة الوحدة الوطنية الليبية

استقبل اليوم الخميس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس هيئة أركان حكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق أول محمد علي الحداد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد جرى اللقاء بمقر اركان الجيش الوطني الشعبي بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني.

كما عرف اللقاء حضور رؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الليبي.

وشدد الفريق أول السعيد شنقريحة على أهمية اللقاء من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية والوقوف على مدى التعاون الثنائي.

ليديا كبيش

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