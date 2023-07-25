الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي

25 يوليو، 2023

استقبل الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأميرال جيوزيبي كافو دراغون الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة أن العلاقات الجزائرية الإيطالية تقوم على الثقة المتبادلة التي تأسست بعد عقود من التعاون الإيجابي والبناء المرتكز على التاريخ الإقليمي المشترك وكذا قيمنا المتوسطي وكذا التطلع لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط

كما أشار رئيس الأركان إلى ان التعاون العسكري بين البلدين متميز نظرا لما تحقق من إنجازات وذلك بفضل حرص قيادتي البلدين على ترقيته باستمرار

رمزي أحمد توميات

25 يوليو، 2023

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