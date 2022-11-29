الفريق أول شنقريحة يعزي في وفاة المجاهد بتشين

تقدم اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، بتعازيه القلبية إلى عائلة الراحل العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين

وجاء في نص البرقية :”على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة، الشهيد عبد العالي بن بعطوش بالناحية العسكرية الخامسة، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم”.

راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

رمزي أحمد توميات

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