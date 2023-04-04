الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى مقر القوات الجوية

الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى مقر القوات الجوية

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات الجوية، حسبما أفاد به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وحسب نص البيان، تندرج الزيارة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العليا للجيش. لتكريس نهج التواصل المباشر مع المستخدمين والاستماع لانشغالاتهم المهنية.

هذا وقد أكد الفريق أول شنقريحة على السعي الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لحسن المزاوجة بين العنصر البشري المؤهل والكفء من جهة. والتجهيزات الحديثة والطائرات العصرية بمنظومات أسلحتها ذات التكنولوجيات العالية من جهة أخرى.

وأشاد بطياري القوات الجوية وأعضاء أطقمهم الذين كرمهم رئيس الجمهورية. نظير القدرات الفائقة والمهارات الرفيعة التي أبدوها خلال تنفيذ مختلف المهام الموكلة لهم.

رمزي أحمد توميات

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