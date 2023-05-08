الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار

الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين. بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة في بشار، حسب بيان لوزارة الدفاع

وألقى الفريق اول السعيد شنقريحة كلمة أمام إطارات ومستخدمي الناحية اكد خلالها أن تقديس العمل الجاد والمتفاني. هو الوسيلة المثلى لتحقيق النجاح في آداء المهام الموكلة.

كما أكد الفريق أول شنقريحة أن الجيش الوطني الشعبي استطاع بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أن يحقق في وقت وجيز انجازات معتبرة بفضل هذا النهج العملي القوي.

رمزي أحمد توميات

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