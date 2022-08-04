الفريق أول شنقريحة: علينا التصدي لمختلف التهديدات والأخطار لبناء الجزائر الجديدة

وتأتي هذه الندوة التاريخية، التي احتضنها النادي الوطني للجيش، بمناسبة اليوم الوطني للجيش المصادف لـ 4 أوت من كل سنة الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

قال الفريق أول السعيد شنقريحة، أن:” الندوة جاءت في ظروف تتقارب مع محطات أخرى في تاريخينا العريق، وهي محطات إستدعت دوما عبقرية خاصة قوامها الرؤية المتبصرة والصادقة المخلصة للوطن والبعيدة عن الذاتية والاعتبارات الظرفية الضيقة”.

وأضاف رئيس أركان الجيش بالقول:” لتصنع اللحمة الوطنية الكفيلة بلم الشمل والتصدي لمخلف التهديدات والاخطار مهما كانت بغية اسكمال بناء مسار الجزائر الجديدة القوية بشعبها الأبي وجيشها العتيد الذي يلتزم وفقا لمهامه الدستورية بالدفاع عن وحدتها الترابية في كل الظروف”.

رمزي أحمد توميات