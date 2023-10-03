الفريق أول شنقريحة: الجزائر مقتنعة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة: “ان الجزائر مقتنعة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال حظر أسلــحـة الدمار الشامل بما في ذلك الأسـلــحة الكيميائية لما تمثله من تهـديد أكيد على الإنسان ومستقبل الإنسانية”.

وجاء ذلك في كلمة للفريق أول السعيد شنقريحة خلال إشرافه على مراسم إفتتاح يوم “كبار الشخصيات” الموجه للدول الأطراف في إتفاقية حظر الأسلحـة الكيميائية لمنطقة إفريقيا:

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة:” تظل هذه الاتفاقية الوسيلة غير التمييزية الوحيدة التي تم التفاوض بشأنها على الصعيد متعدد الأطراف”.

في حين شدد الفريق أول السعيد شنقريح على ضرورة تعزيز الرقابة على حركة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج عبر الحدود.

كما سيسمح تحسين الضوابط على هذه الأنشطة من مواجهة التحديات الأمنية التي تنطوي على احتمال إساءة استخدام المواد الكيميائية من طرف الجماعات الإرهابية.

رمزي أحمد توميات

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