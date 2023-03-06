الفريق أول شنقريحة: الجزائر لطالما وقفت إلى جانب البلدان الإفريقية

الفريق أول شنقريحة: الجزائر لطالما وقفت إلى جانب البلدان الإفريقية

قام الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الرابعة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويستهل الفريق أول سعيد شنقريحة زيارته من القطاع العملياتي جنوب- شرق جانت، أينو ألقى كلمة يذكر فيها بالتضحيات وبطولات شهداء الجزائر الذين منحوا لمعاني التضحية مدلولها الحقيقي. وجعلوا من أجسادهم الطاهرة جسر عبرت به الجزائر إلى بر الإستقلال والحرية والسيادة الكاملة

وأكد الفريق أول سعيد شنقريحة، أن الجزائر لطالما وقفت إلى جانب البلدان الإفريقية. لاسيما عبر مرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية. من خلال تفضيل الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد رئيس أركان الجيش بالمساعي الحميدة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الرامية إلى تعزيز دور الجزائر الإقليمي والقاري من خلال سعيها الدائم لأن تكون عامل إستقرار في المنطقة والمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار.

رمزي أحمد توميات

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