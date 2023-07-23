الفريق أول شنقريحة: الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة

23 يوليو، 2023

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة ان الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة، وذلك على هامش زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

وحث الفريق أول شنقريحة مستخدمي الجيش في كلمته التوجيهية ومن خلالهم كافة الوطنيين المخلصين على بذل المزيد من الجهود والرفع من جودة الأداء بما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية السامية التي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأكد الفريق أول شنقريحة أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة في مجالاتها الجيوسياسية الإقليمية والجهوية.

وأوضح رئيس الأركان أن السير على هذه الوتيرة وهذه الديناميكية هو واجب مقدس يتطلب تماسك وانسجام وتضافر جهود جميع أبناء الوطن المخلصين.

رمزي أحمد توميات

23 يوليو، 2023

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