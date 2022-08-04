الفريق أول شنقريحة: الجزائر تسجل نجاحات في كل المجالات بفضل قيادة الرئيس تبون

4 أغسطس، 2022

أكد اليوم الخميس، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجزائر تسجل نجاحات متتالية وطنية ودولية في كل المجالات، بفضل قيادة رئيس الجمهورية.

وجاء هذا التصريح، لدى القاء الفريق أول شنقريحة لكبمة بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لليوم الوطني للجيش، المصادف لتاريخ 04 أوت من كل سنة

وقال رئيس أركان الجيش: “إننا نحيي هذا اليوم الأغر بأجواء يملؤها التفاؤل بمستقبل مشرف لبلادنا، والجزائر تسجل نجاحات متتالية وطنية ودولية في كل المجالات، بفضل قيادة رئيس الجمهورية”.

واضاف رئيس أركان الجيش:” ذاكرتنا الوطنية كانت ولا تبقى الشمعة التي تنير مستقبل وحاضر أمتنا لما تحمل من آيات المجد والشموخ والكبرياء ونكران الذات في سبيل الحرية “.

وتابع قائلا :”نحيي الذاكرة بالبطولات التي خطت بدماء رجال وحرائر آمنوا بقدسية الوطن وانتزعوا سيادته وكرامته من براثن مستدمر مارس كل أساليب القهر على الشعب الجزائري”

كما استرسل الفريق أول بالقول :”من وحي هذه الذاكرة نحيي الذكرى الأولى لليوم الوطني للجيش الذي أقره الرئيس تبون من منطلق اهتمامه الصادق والمخلص بالذاكرة الوطنية”، مشيرا الى أن تاريخ تحوير جيش التحرير إلى الجيش الوطني الشعبي هو سانحة لاستحضار أمجاد الأبطال الذين لبوا نداء الوطن وقدموا ما يملكون لنحيا أسيادا على أرضنا

وأكد رئيس أركان الجيش، أن هذه الجهود طيلة مسيرة الجزائر المستقلة شكلت مصدرا للفخر تدعونا اليوم إلى تكريم مجموعة من رجال الجزائر وهو تكريم لكل الذين قدموا تضحيات جليلة في سبيل الوطن

وأضاف الفريق أول بالقول :” نسجل نتائج في كل المجالات بفضل عزيمة الرئيس لبلوغ البلاد مكانتها بين دول العالم وتجسيد نهضتها المنشودة”.

ليديا كبيش

4 أغسطس، 2022

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