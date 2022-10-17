الفريق أول السعيد شنڨريحة يُعزي عائلة الفقيد المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش

قدّم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعازيه لعائلة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية، يتقدّم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ش.ن

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