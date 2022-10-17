الفريق أول السعيد شنڨريحة يُعزي عائلة الفقيد المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش

17 أكتوبر، 2022

قدّم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعازيه لعائلة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية، يتقدّم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ش.ن

17 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

هاكرز مغاربة يقرصنون موقع سلطة ضبط المحروقات “آلنفط”

18 ديسمبر، 2020

الرئيس تبون يصدر عفوا على 3000 سجين

31 أكتوبر، 2021

سيدي عمار: ما زال المغرب مستمراً في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة بينما تتكشف مزاعمه الواهية بالحجة والبرهان

2 مايو، 2021

توقيف 25 تاجر مخدرات وضبط أزيد من قنطاري من الكيف المعالج

13 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: